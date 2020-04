L'Irpinia chiama Wuhan: medici a confronto sulla pandemia La videoconferenza al Moscati

Un ponte Italia-Cina per combattere il Coronavirus. Stamane al “Moscati” di Avellino si è tenuta la videoconferenza con gli specialisti dello Zhongnan Hospital di Wuhan.

Un confronto tra Giuseppina Dell’Aquila (Malattie Infettive), Antonino Maffei (Medicina d’Urgenza e Ps), Angelo Storti (Anestesia e Rianimazione), Antonio Iannaccone (Pneumologia) e Maria Amitrano (Medicina Interna). Con loro saranno in collegamento dalla Cina, tra gli altri, Yang Yufeng, vice presidente dell’ospedale Zhongnan e docente all’Università di Wuhan, e Peng Zhiyong, docente e Direttore dell’Unità Operativa di Terapia Intensiva. Presente anche il direttore generale del “Moscati” di Avellino, Renato Pizzuti.

Ricercatori dell’Università di Wuhan e ospedale Moscati in sinergia per contrastare il Coronavirus. Grazie all’impegno del consigliere regionale Francesco Todisco i team di esperti si sono confrontati.

Per Avellino è una grande opportunità, quella di poter far riferimento alla drammatica ma preziosa esperienza della Facoltà di Medicina di Wuhan che per prima ha dato risposte valide.