"100 mila euro per le mascherine. Valutiamo sospensione Tari" "Sui test rapidi ci hanno dato dei folli, ora la comunità scientifica si sta adeguando"

Una diretta Facebook del sindaco Festa per gli auguri di Pasqua alla sua comunità e per fare il punto sulle attività intraprese contro il covid "Si chiude una settimana importante. Abbiamo cominciato lo screening della popolazione con i test rapidi, tutti ci hanno dato dei folli ma ora il mondo scientifico si sta adeguando. Abbiamo effettuato 700 test: 9 persone sono risultate positive. Ora ci sarà la verifica dell'asl: anche un solo test confermato sarà un grande successo per l'amministrazione e per la comunità".

"Andremo avanti con i voucher e i bonus spesa - aggiunge Festa - Ci siamo mossi con rigore e rispettando le regole, i soldi sono andati a chi ne ha bisogno. E guardate che non dormo la notte se non sono sicuro di avere la coscienza a posto"

Poi annuncia nuove iniziative. "Lavoriamo h25 per risolvere i problemi della città. Impegneremo la somma di 100mila euro per acquistare le mascherine. Non volevo cadere in operazioni di sciacallaggio condotte da personaggi improvvisati: acquisteremo mascherine lavabili e che possono essere riutilizzate. Vedo mascherine chirurgiche vendute ad un euro al pezzo: chi applica quei prezzi dovrebbe vergognarsi. Compreremo il miglior prodotto sul mercato».

Infine "Stiamo valutando la possibilità di evitare il pagamento della Tar per le attività produttive, per un mese o forse due. Se possiamo offrire quest’altro contributo lo faremo certamente".