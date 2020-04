Vittima numero 18 da Covid-19 ad Ariano Non ce l'ha fatta un'anziana ricoverata in medicina Covid

E' una donna di 96 anni la vittima numero 18 di Covid-19 ad Ariano Irpino. Era ricoverata nel reparto di Medicina Covid della struttura ospedaliera di via Maddalena.

Qui attualmente risultano in cura: 1 persona in terapia Intensiva, 45 in Medicina di cui 41 positivi, 2 sospetti e 2 negativi. Tre i decessi avvenuti nella giornata di ieri, due di Ariano e uno di Casalbore.

Dalla Medicina Covid nella giornata di oggi 3 pazienti clinicamente guariti saranno trasferiti a domicilio, dove potranno trascorrere una serena Pasqua con i propri familiari.