De Mita torna a casa.L'ex premier e' stato dimesso dal Moscati Nel primo pomeriggio le dimissioni per l'attuale sindaco di Nusco

Ciriaco De Mita torna a casa. E' stato dimesso dall'ospedale San Giuseppe Moscati nel primo pomeriggio l'ex presidente del Consiglio, dopo il ricovero di venerdi pomeriggio e dopo essere stato sottoposto a un piccolo intervento di angioplastica. De Mita dopo le ultime verifiche dei medici ha lasciato l'ospedale. Nessuna implicazione legata al coronavirus per l'ex leader della Dc a cui sono arrivati gli auguri di pronta guarigione anche del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, ieri in occasione del consueto aggiornamento in diretta Facebook sull'allerta Coronavirus.