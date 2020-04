Cogliano: "Non dimentichiamo le nostre aziende" Paternopoli, il sindaco: "Mi emoziona tutta questa solidarietà, grazie a tutti"

Continua imperterrito il lavoro del sindaco di Paternopoli Salvatore Cogliano e della sua squadra, che insieme a Misericordia, Amos, Gruppo Fratres, stanno battendo a tappeto tutte le case di Paternopoli.

Oltre alla consegna dei regali ai più piccoli, sono stati consegnati anche I tablet che la scuola attraverso la Dg Teresa Staiano, ha messo a disposizione per le famiglie che ne hanno fatto richiesta. I tablet, che sono stati dati alle famiglie in comodato d’uso gratuito, garantiranno il diritto allo studio a tutti gli studenti, in questo periodo di “sospensione” delle attività in aula. Continuano, inoltre, le donazioni delle aziende del territorio, e non solo.

“Non mi aspettavo tanta solidarietà, - afferma il Sindaco - con la voce rotta dall’emozione. Le aziende, che sono le prime a soffrire economicamente di questa situazione mi contattano per donare, e allora ringrazio pubblicamente: Le Cantine Fiorentino per il vino donato, il Bar Perla Nera per i tanti prodotti offerti, Molino Scoppettuolo per la farina, Cobegas srl per la pasta Graziano. Il nostro impegno, sarà quello di ricordarci del bene che abbiamo ricevuto in questo triste momento. Non dimentichiamo le nostre aziende, non dimentichiamo il nostro territorio. Continuiamo a Starci accanto!”