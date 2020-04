Pasqua blindata in Irpinia tra posti di blocco e chiusure Covid. Parla il comandante della Polstrada, Renato Alfano

Più uomini in strada, check-point sparsi sui raccordi, posti di blocco e verifiche a tappeto per la Pasqua blindata ai tempi dell'emergenza Coronavirus. Irpinia blindata per Pasqua e Pasquetta dalle forze dell’ordine. L’Ofantina, l’Autostrada A16 e il Raccordo Autostradale Avellino-Salerno saranno le sorvegliate speciali per la due giorni che rischia di diventare occasione di assembramenti, ritrovi e gite fuoriporta nonostante l’allerta coronavirus.

E’ il comandante della Polstrada Avellino, Renato Alfano, ad annunciare la tolleranza zero per il lungo ponte delle feste pasquali.

Ma già da qualche giorno ad introdurre il dispositivo straordinario, che vedrà in campo molti più agenti e militari, sono scattati i controlli anche da parte della Polizia Stradale, per garantire il rispetto assoluto delle misure varate per il contenimento dell'epidemia Covid-19 e scoraggiare i cittadini a spostarsi.

I controlli che dureranno per tutto il periodo delle festività. Scatteranno delle uscite obbligatorie in area di servizio coinvolgendo il personale dell’Anas e Autostrade per l’Italia, per incanalare eventuali automobilisti in transito sull’A16 nelle aree di servizio. Stessi procedimenti di controllo anche sul Raccordo e lungo l’Ofantina.

«Accerteremo in maniere certosina se le persone si muoveranno per comprovate esigenze lavorative, o per estrema urgenza. Tutta la documentazione acquisita per la quale non sarà stato possibile effettuare accertamenti nell'immediatezza sarà oggetto di verifiche successive per l'adozione di eventuali provvedimenti - annuncia Alfano -. Abbiamo predisposto piano articolato e coordinato con altre forze dell’ordine. Tutti gli automobilisti saranno controllati. Lo faremo per il bene collettività. Sarà Pugno duro? Sì, perché la posta in gioco è alta: si rischia la salute di tutti».