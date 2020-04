Al pronto soccorso accadono anche cose belle ed emozionanti Ariano Irpino, arrivano in due ma non per essere visitati. La scena è di quelle commoventi

Si sono presentati davanti all'ingresso del pronto soccorso, questa volta non per essere visitati o per donare mascherine ed altri dispositivi, di cui la struttura è in dotazione ma per offrire i prodotti del territorio, o colombe e uova. Tutt'altro, formaggi tipici a pezzi in due ceste come regalo pasquale. Protagonisti della singolare iniziativa Livio De Iesu e Daniele Caraglia, a nome di tutta la contrada Tesoro.

"E' un modo per far sentire in questo momento difficile, tutto il nostro calore, un piccolo pensiero. Siete i veri eroi e non lo dimenticheremo mai. Avete pagato anche voi il prezzo più alto di questa epidemia e in questo momento sentiamo il dovere di farvi sentire tutta la nostra vicinanza. E' così che vogliamo auguravi una serena Pasqua, a voi e alle vostre famiglie.

Un gesto spontaneo nella sua semplicità che ha commosso medici, infermieri e anche parenti di degenti, a tal punto da far partire un applauso spontaneo e pieno di calore. "Il nostro pronto soccorso a differenza di ciò che viene scritto da qualcuno è sicuro, non ci manca nulla e possiamo definirci il top in Campania - ha detto Giuseppe Clemente - lo dico con orgoglio e tanta speranza."