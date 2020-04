Iannace: Il Plaquenil serve per la cura non per la prevenzione La nota del consigliere regionale Iannace

"Da più parti provengono lamentele circa l’assenza dalla rete di distribuzione del farmaco Plaquenil utilizzato per il trattamento dei pazienti colpiti dal virus COVID-19. Il farmaco, in via sperimentale, è somministrato per la cura e non per la prevenzione; questa confusione ha generato una massiccia richiesta". Il consigliere regionale Carlo Iannace interviene sul caso del dibattito creatosi sulla somministrazione del farmaco in regione Campania.

"Il farmaco nasce come antimalarico e attualmente è utilizzato nel trattamento dell’artrite reumatoide, anche con qualche effetto collaterale. Studi di laboratorio hanno dimostrato che il farmaco Plaquenil possiede attività contro il COVID-19. Dopo aver appreso circa la mancanza di questo farmaco sul territorio della Regione Campania ho cercato di comprendere le motivazioni. Gli uffici regionali che si occupano del controllo e acquisto dei farmaci già sono attivati per reperirei il Plaquenil e renderlo disponibile. Gli uffici regionali inoltre ricordano che, come riportato anche da Federfarma (https://www.federfarma.it/), il farmaco Plaquenil non è in carenza, ma la richiesta è elevata, superando di 5 volte il consumo medio, pertanto si sono verificate indisponibilità. L’azienda Sanofi, produttrice del farmaco, chiede ai sanitari che l’utilizzo del Plaquenil sia somministrato solo nei casi di necessità, per garantire la continuità terapeutica. La Sanofi comunica che per gli ordinativi può essere contatta via mail e che il farmaco sarà sempre disponibile per gli ospedali. Colgo l’occasione, in questo momento di grande difficoltà, per porgere gli auguri di una serena Pasqua".