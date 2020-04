"50mila mascherine a tutta la città: un dovere di sindaco" Festa annuncia l'imminente distribuzione. Altri 100mila euro per le famiglie in difficoltà

La Giunta del Comune di Avellino ha deliberato lo stanziamento di altri 100mila euro per le famiglie in difficoltà. A dare l’annuncio il sindaco Festa su facebook. Non è stata un’operazione semplice viste le condizioni delle casse comunali ma stiamo facendo l’impossibile per fronteggiare al meglio l'emergenza. Contestualmente ho dato mandato agli uffici di comprare 50mila mascherine. In attesa che ci pensino altre istituzioni, da sindaco, ho reputato necessario distribuirle a tutta la popolazione. Me le state chiedendo e ritengo siano uno strumento indispensabile per fronteggiare l’emergenza. Inoltre abbiamo già effettuato oltre 800 test rapidi a Campo Genova. E’ stato un successo, una strategia che sta dando ottimi risultati. Abbiamo cominciato anche con gli amministratori comunali. Anche io ho effettuato il test e sono risultato negativo".