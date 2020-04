Pasqua di gioia ad Avellino: dimesso operatore del 118 Il 46enne è guarito e oggi è stato dimesso dal Moscati

Trascorrerà la Pasqua a casa il primo operatore della Centrale Operativa del 118 di Avellino ricoverato all’Azienda Ospedaliera Moscati perché affetto da Covid-19. L’uomo, un 46enne del capoluogo, è infatti guarito - sono risultati negativi i due tamponi di verifica - e in dimissione dall’Unità Operativa di Medicina Interna, dove è stato ricoverato dal 10 marzo scorso. In reparto applausi e sorrisi per la notizia. Il 46enne potrà così riabbracciare i suoi cari nel giorno Santo,ritornando alla sua vita normale dopo una lunga degenza. Un mese e due giorni quelli che ha trascorso in ospedale. L'operatore sanitario è stato il primo di una serie a rimanere infetto dal Coronavirus. Tante le persone che in queste settimane hanno seguito con apprensione l'evolversi del suo quadro clinico. Il doppio tampone negativo ha confermato la guarigione. Il giovane sanitario ha ringraziato medici e infermieri per le cure e assistenza ricevute, all'insegna di una straordinaria umanità e vicinanza, nel reparto guidato dalla dottoressa Maria Amitrano.