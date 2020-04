Pasqua blindata, strade deserte e ad Avellino arriva il drone Controlli a tappeto in Irpinia. Pochi trasgressori e martedì verifiche anche dall'alto

Pasqua all'insegna del lockdown, molti controlli e pochi trasgressori Irpinia. Nel capoluogo strade presidiate dalle forze dell'ordine. Anche domani collegamenti e arterie, svincoli e caselli saranno sotto controllo e martedì ad Avellino ci saranno anche controlli dall'alto con l'arrivo di un drone.

Per domani, giorno di Pasquetta, sarà imponente lo spiegamento di rappresentanti delle forze dell’ordine sull’intero territorio provinciale. Avellino è da giorni presidiata con posti di blocco e controllo nei pressi dei caselli autostradali dell’A16 Napoli-Canosa, delle uscite del raccordo Avellino-Salerno, sull’Ofantina bis, per accertare il rispetto del decreto ministeriale contro la diffusione del Coronavirus. La Polstrada ha fermato tutte le vetture in uscita dai caselli autostradali. "Per ora i controlli stanno procedendo e non si sono rilevate grosse criticità - spiega il comandante Renato Alfano -".

Si andrà avanti così anche oggi e domani con posti di blocco in più zone e pattugliamenti sull’A16 dove le vetture saranno accompagnate nelle aree di servizio per consentire verifiche accurate. In azione oltre alla Polstrada, agenti della questura di Avellino e militari della Guardia di Finanza, poliziotti municipali e Carabinieri. Imponente lo spiegamento di uomini del Comando Provinciale Carabinieri. Schierate tutte le unità a disposizione nelle 68 Stazioni irpine, oltre al supporto dei colleghi. I controlli saranno sistematici e domani si continua tra verifiche e posti di blocco e martedì ad Avellino si utilizzerà anche un sistema di aeromobile a pilotaggio remoto (Sapr) con tre piloti del servizio controllo del territorio - Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato – di Roma. Le attività saranno coordinate dal vicequestore Elio Iannuzzi.