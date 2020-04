Strade deserte, traffico zero: c'è rispetto dei divieti Grande dispiegamento delle forze dell'ordine in città, sull'Ofantina e Raccordo

Grande rispetto dell’ordinanza anti Covid-19. Nessuno spostamento sconsiderato in questo giorno di Pasquetta. I cittadini potevano essere attirati dalla bella giornata di sole, invece, secondo i primi dati della polizia stradale, il traffico è quasi nullo. Strade deserte, anche quelle più a rischio come le arterie di collegamento con le zone turistiche del Terminio, Laceno, Partenio. C’è stato un grande dispiegamento delle forze dell’ordine. Il comandante della polizia stradale, Renato Alfano, ha coordinato le sue pattuglie posizionate un po’ ovunque. All’ingresso dei caselli autostradali, sull’Ofantina, sul raccordo autostradale, strade di collegamento con i luoghi maggiormente frequentati da turisti. Fortunatamente i cittadini hanno avuto grande rispetto delle regole e sulle strade il traffico è quasi pari a zero. Naturalmente i controlli continua fino a tarda sera. Anche in città la polizia municipale ha effettuato una serie di controlli, con posti di blocco in alcuni punti del capoluogo. Pochi i furbetti che hanno tentato di spostarsi da un posto all’altro senza un valido motivo.