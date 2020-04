Dal Frangipane a Maraia: "Non è vero che qui manca tutto" "Situazione sotto controllo, ogni nostra richiesta è stata sempre soddisfatta"

Dal dirigente della farmacia ospedaliera, Fabio Naddeo e dal responsabile del pronto soccorso Silvio D'Agostino una secca risposta al deputato Generoso Maraia che sabato scorso in un comunicato stampa aveva affermato: "Continuano a giungermi segnalazioni dal Pronto Soccorso di Ariano, nelle quali si denuncia la totale mancanza di dispositivi di protezione individuale per gli operatori. Medici, infermieri e operatori continuano ad operare in assenza di mascherine, occhiali, camici e copri-scarpe. Nonostante il tentativo di censura portato avanti dalla Morgante, la verità continua a venir fuori. Di fronte alla difesa della propria vita e della propria salute, ci sarà sempre qualcuno pronto a denunciare."

Immediata la risposta: "E' tutto falso. La situazione è sotto controllo. Ogni nostra richiesta, è stata subito soddisfatta in poche ore. Per non parlare delle tantissime donazioni che continuano ad arrivare. L'Asl ci ha sempre garantito tutto l'occorrente per poter operare al meglio. Nessuno di noi ha mai dichiarato cose simili. Abbiamo sempre avuto un rapporto di collaborazione costante anche con la rete regionale delle farmacie per provvedere ad integrare le nostre scorte. Leggere determinate cose è una mortificazione. Anche il Tocilizumab arriva con regolarità. E allora perchè affermare queste falsità che in questo momento tendono solo ad infangare la struttura ospedaliera arianese, che tutto il personale, insieme al direttore generale stanno difendendo a denti stretti."