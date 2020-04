Ariano, 144 positivi e 19 morti. I dati aggiornati ad oggi Covid-19: 42 persone in medicina al Frangipane di cui 40 positivi e 2 negativi

144 positivi, due persone ricoverate in terapia intensiva al Frangipane (1 positivo e 1 in attesa di esito tampone), 42 persone in medicina di cui 40 positivi e 2 negativi. 19 in totale i decessi e non 20 come erroneamente riportato da qualcuno. L'ultimo riguarda una donna di 94 anni, che faceva parte dei pazienti del Minerva trasferiti lo scorso 1 aprile dalla Rsa di via Serra al Frangipane. Cessati da alcuni giorni gli interventi per Covid-19 da parte delle varie postazioni del 118. Pazienti in netto miglioramento al Moscati di Avellino. Guarito intanto uno dei medici del Frangipane, originario di Savignano Irpino. Restano ricoverate in medicina due infermiere, mentre tre oss e un'autista a casa positivi o in attesa di tamponi. Sono questi i dati aggiornati al 13 aprile 2020.

Non si è tenuta come da tradizione oggi la celebrazione del lunedì dell'angelo all'interno del cimitero. Il Vescovo Sergio Melillo in forma strettamente privata ha impartito ieri mattina la benedizione a tutti defunti. Un gesto di vicinanza al dolore dei propri cari, che non hanno potuto neppure donargli un degno funerale. In qualche caso si è assistito anche a bare solitarie, senza la possibilità di poter partecipare alla benedizione e tumulazione.