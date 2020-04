"Un dream team per preparare la Fase 2" Festa: "Stare in casa inizia a pesare, lavoriamo per la ripartenza"

Un dream team per costruire la Fase 2. Lo ha annunciato nella diretta facebook post-pasquale il sindaco Festa. E Festa parte propri dai controlli di questi giorni. “Ho assistito a un comportamento esemplare dei miei concittadini, grazie sono orgoglioso di voi. Ho pensato a un dream team per la fase di ripartenza perché stare a casa inizia a pesare. Insieme agli uffici stiamo studiando soluzioni per allargare le maglie"

"Tutta la Campania non è uguale - specifica Festa - da altre parti ho visto grigliate e scampagnate. Per non farci trovare impreparati ho deciso di avvalermi di un dream team. Una squadra che immagini nel prossimo futuro il percorso da intraprendere. Ho coinvolto il Rettore dell’Università di Perugia, Maurizio Oliviero. Da irpino ha detto subito sì. Ho voluto che ne facesse parte anche Gianluca Basile, il commissario che ha brillantemente gestito l’evento Universiadi. Anche lui sarà fondamentale in questa ripartenza".

"Cambieranno le nostre abitudini e abbiamo bisogno di un dream team con il quale confrontarmi per condividere un percorso con la comunità. Del team farà parte il Presidente dell’ordine dei Medici di Avellino, Francesco Sellitto. Per affrontare l’emergenza e gli atteggiamenti che la comunità dovrà seguire, avere la presenza scientifica ci aiuterà molto".