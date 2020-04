Coronavirus, primo morto ad Avellino: 48 le vittime in Irpinia Coronavirus: 6 casi gravi, di cui 5 in rianimazione al Moscati e uno al Frangipane

È deceduto nel primo pomeriggio di oggi, nell’Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione, dell'ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino, un 80enne di Avellino affetto da Covid-19. L’uomo era ricoverato dal primo aprile scorso.

F. P. le sue iniziali.

Si tratta del primo morto di Avellino. L'uomo era stato ricoverato solo per i primi quattro giorni nel reparto di medicina d'Urgenza, poi ne era stato imposto il trasferimento nel reparto di rianimazione, per l'improvviso aggravarsi delle sue condizioni. Nel reparto di rianimazione del Moscati sono 5 i pazienti Covid attualmente assistiti, altri trenta quelli distribuiti negli altri reparti e che domani saranno trasferiti nella palazzina Alpi.

Intatto è atteso in serata il nuovo bollettino dell'Asl, sui nuovi contagi. Due ad Avellino e uno a Vallata, che registra così il primo contagio.I ventotto test relativi ad altrettanti abitanti di Lauro sono risultati negativi. Si sommano ai diciotto dei giorni scorsi, che pure non hanno rilevato il Covid-19. Ieri, pero`, si è aggiunta un’altra vittima in Irpinia che porta il conto complessivo a quarantotto su un totale di 403 casi.

Nell’ospedale “Frangipane” ha cessato di battere il cuore di un 97enne di Ariano Irpino. Venti i cittadini che sono spirati in poco più d’un mese sul Tricolle. Una strage di anziani. Negli ospedali di Avellino e di Ariano Irpino sono in cura 98 pazienti. La maggior parte è, dunque, in vigilanza sanitaria domiciliare. Attualmente al Frangipane sono ricoverate due persone in terapia intensiva, un positivo e un negativo, 45 persone in medicina di cui 41 positivi, 2 negativi e due in attesa dell'esito del tampone.