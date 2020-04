Lettera del Vescovo Sergio Melillo ai giornalisti "Non possiamo dimenticare voi, “ambasciatori” dell’informazione"

Sergio Melillo Vescovo

Cari operatori della comunicazione, durante questi giorni così particolari per le nostre comunità, ci capita spesso di ringraziare i sacerdoti, i sanitari, le forze dell’ordine, i volontari, le famiglie … e tanti altri. Ma in questi ringraziamenti non possiamo dimenticare voi, “ambasciatori” dell’informazione.

La comunicazione - come ci ricorda il Santo Padre - ha il potere di creare ponti, di favorire l’incontro e l’inclusione. Proprio in questo momento che ci obbliga a stare tutti a casa, infatti, è fondamentale il vostro coraggioso servizio: penso a tanti di voi che, quotidianamente, si spostano di luogo in luogo o a chi, dietro uno schermo di un computer, trascorre la gran parte della propria giornata.

Penso a quanti, mediante le diverse modalità tecnologiche, si impegnano per mantenere accesa la fiamma della fede nelle nostre famiglie.

Grazie, anche a voi, le nostre comunità di fedeli se sentono un po’ meno sole e il nostro “Annuncio”, come Chiesa, riesce (o quantomeno ci prova) a raggiungere le case di tutti. Vi auguro una buona settimana in Albise vi benedico paternamente.