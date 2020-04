Coronavirus, guarito 51enne del 118. Applausi in corsia Si tratta del quarto operatore guarito dal Covid-19

Ancora una buona notizia da Avellino dall'ospedale San Giuseppe Moscati: è guarito dal Coronavirus il quarto operatore del 118 rimasto infettato. Sta lasciando la Città Ospedaliera per tornare a casa il 51enne del capoluogo ricoverato dal 23 marzo scorso. L'uomo è stato dimesso dall’Unità Operativa di Medicina Interna. Una buona notizia che va ad aggiungersi alle altre dimissioni dei colleghi. La gestione in sicurezza del sistema dei soccorsi ha rappresentato il rischio maggiore per i contagi a raffica ad Avellino e in provincia nella prima fase dell'emergenza Covid. Oggi le dimissioni del 51enne nel reparto di Medicina Interna sono state salutate col consueto e lungo applauso di pazienti e sanitari che hanno voluto così omaggiare l'ennesima persona gaurita dal Covid al Moscati.

Intato risale la curva dei contagi. Sono 9 i tamponi positivi comunicati ieri dall'Asl: 4 ad Ariano, due a Bonito, uno per Avellino, Mercogliano e Paternopoli.