Colucci: "De Luca deve riaprire i parrucchieri subito" Il sindaco di Sirignano: la cura della persona

“La cura della persona non può attendere ulteriormente. Chiediamo al presidente della Regione Campania di verificare le modalità più idonee per la riapertura di parrucchieri, barbieri, estetisti e massaggiatori. Con le dovute precauzioni è necessario far ripartire queste attività, ordinando di ricevere i clienti su appuntamento per evitare assembramenti. L'estetica rappresenta un settore primario per il benessere dei cittadini, e dopo una fase di necessario stop, è opportuno un ritorno graduale alla normalità". Lo afferma, in una nota, Raffaele Colucci, sindaco di Sirignano nell'Avellinese, portavoce del movimento "Persone e territori".