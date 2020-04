Minerva, fiato sospeso per l'esito dei nuovi tamponi Operazioni ultimate nel primo pomeriggio dall'istituto zooprofilattico di Portici

Ben 84 tamponi effettuati a pazienti ricoverati e a personale in servizio e a domicilio. Un provvedimento d’urgenza che ha riguardato l’intera struttura, dopo gli ultimi 6 casi positivi, di cui 5 riscontrati all’interno della Rsa del Minerva su ospiti risultati in un primo momento negativi e da ieri sera ricoverati in ospedale, 4 al moscati e 1 al Frangipane. Nulla è stato lasciato al caso. Attività disposta dall’Asl di Avellino e affidata ancora una volta all'istituto zooprofilattico di Portici.

E’ stato lo stesso amministratore del centro Nicola Chianca a sollecitare un’attività capillare sia sugli ospiti una trentina in totale che sull’intero personale pari ad oltre 50 unità.

Si tratta di pazienti, tutti asintomatici, non in gravi condizioni, di cui qualcuno in procinto di raggiungere i propri familiari. Secondo qualche parente andavano trasferiti tutti subito in altra sede o a casa e la struttura totalmente bonificata. Ma dal Centro fanno sapere che la sanificazione sta avvenendo con assiduità. L’ultima operazione ad opera di personale specializzato è stata effettuata nella serata di ieri. Vicenda seguita con la massima attenzione dal commissario prefettizio del Comune di Ariano Irpino Silvana D'Agostino, in continuo contatto con il Minerva.

La struttura intanto resta piantonata dalle forze dell’ordine. Città sconcertata dopo questa ennesima ricaduta. Un contagio all’interno che si spera possa arrestarsi. Ma saranno solo i risultati dei nuovi tamponi a fare chiarezza sulla vicenda nelle prossime ore.