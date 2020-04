Donate 1000 mascherine ai bambini dell'ospedale Santobono La solidarietà dall'Irpinia da parte di un'azienda di Morra De Sanctis

“Vogliamo offrire un ringraziamento speciale alle donne e agli uomini dell’Azienda Ospedaliera Santobono Pausilipon, che si stanno distinguendo in questo momento difficile, dimostrando ancora una volta di essere punto di riferimento per tanti bambini che necessitano di cure e per le loro famiglie”.

È quanto dichiara Paolo Scudieri, Presidente della Fondazione Achille Scudieri e di Adler Pelzer Group, multinazionale leader nella componentistica automotive, nell’annunciare la donazione di 1000 mascherine prodotte dal gruppo Adler attraverso lo stabilimento Tecnofibre di Morra De Sanctis nelle mani di Annamaria Minicucci, Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera Santobono Pausilipon.

Concepite per i bambini ospiti dell’ospedale e caratterizzate da disegni colorati per dare allegria proprio ai più piccoli, sono rispondenti ai requisiti di legge e hanno un ciclo di vita pari a dieci lavaggi.

Per far fronte all’emergenza, la Fondazione Scudieri sostiene la raccolta fondi della Regione Campania “La Campania sa fare squadra. #noicisiamo”, con cui ognuno può donare con un versamento all’Iban IT38V0306903496100000046030, causale “Covid-19 donazione”. Il supporto della Fondazione Scudieri alla Regione Campania consiste anche nell’attivare una rete internazionale finalizzata a reperire nuovi prodotti, strumenti e tecnologie per la prevenzione e la cura.

La Fondazione

La Fondazione Achille Scudieri finanzia progetti rivolti alla soluzione di problemi sociali e ha a cuore il miglioramento del benessere della persona e del territorio. Pur essendo un’entità separata, conserva un forte legame con le imprese in cui opera la famiglia Scudieri, in sinergia con le quali, realizza iniziative e progetti nei diversi settori di intervento. La Fondazione Scudieri nasce per realizzare concretamente il credo della Famiglia Scudieri, che è il fondamento su cui poggiano sia le iniziative economiche che l’impegno sociale di tutte le aziende del Gruppo in ogni parte del mondo. Questi i principali ambiti d’intervento: innovazione e sviluppo; salute e assistenza sociale; amore per il territorio e per il suo patrimonio culturale. La mission della Fondazione Scudieri è proteggere la persona e la comunità in cui vive attraverso il sostegno e la formazione di giovani talenti, l’assistenza sociale e socio-sanitaria, la ricerca scientifica e la protezione del patrimonio culturale italiano.