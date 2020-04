Ariano, sospiro di sollievo: tamponi tutti negativi al Minerva Una sola operatrice positiva mai rientrata al lavoro

Tutti negativi fatta eccezione di una sola operatrice non in servizio risultata positiva. Sospiro di sollievo ad Ariano Irpino. Il Centro Minerva è sano, non presente crititicià.

E' questo l'esito degli 84 tamponi processati stamane dall'istituto zooprofilattico di Portici. L'attività di screening era stata disposta a seguito della positività di cinque pazienti, tutti asintomatici, non in gravi condizioni risultati positivi ad un nuovo tampone e trasferiti due giorni fa ad Ariano e Avellino, rispettivamente 1 al Frangipane e 4 al Moscati. Una sesta persona sempre positiva, già ricoverata nella struttura arianese.

Aveva escluso sin dall'inizio la presenza di un nuoco focolaio all'interno della struttura di via Serra, l'amministratore Nicola Chianca. E così è stato. Una notizia accolta positivamente soprattutto dai familiari dei pazienti ricoverati e naturalmente dagli amministratori del Minerva che avevano sollecitato uno screening generale alla direzione generale dell'Asl. Vicenda seguita con grande attenzione e senso di umanità dal commissario prefettizio Silvana D'Agostino.

Un livello di massima attenzione che non cesserà minimamente. La vigillanza resterà altissima. Restano al momento sospese le visite da parte di persone esterne e non è prevista come ipotizzato da qualcuno nessuna chiusura temporanea. L'attività di sanificazione avverrà costantemente e il personale verrà dotato di tutti gli strumenti utili e necessari per poter operare al meglio, da questa sera, sicuramente, con maggiore serenità e meno fiato sul collo.