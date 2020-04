Bilancio di previsione e spese Covid: Cuzzola serra i tempi L'obiettivo è approvare quanto prima, almeno in giunta, il preventivo

Nonostante l'emergenza Coronavirus la Giunta lavora, seppur a distanza, per approvare il bilancio preventivo quanto prima. E' questo l'obiettivo dell'assessore alle Finanze Enzo Cuzzola che ha fatto il punto della situazione soffermandosi anche sulle spese per l'emergenza sanitaria ed economica che stiamo vivendo.

"Il termine per approvare il preventivo é rinviato al 31 luglio, ma, con la Ragioneria, stiamo lavorando per addivenire alla proposta in giunta del documento finanziario nel più breve tempo possible, anche per contribuire in questo memento,nel quale é assolutamente indispensabile immettere liquidità sui territori, alla velocizzazione dei pagamenti, in primis, quelli legati al fondo di rotazione e quindi ai debiti fuori bilancio, per i quali, nei giorni scorsi, la giunta ha varato gli indirizzi, per consentire alla apposita commissione, che settimana prossima dovrebbe iniziare i lavori, di procedere speditamente"..

"Oggi abbiamo tenuto apposita riunione, in conference call, - prosegue Cuzzola - per fare il punto della situazione. Stiamo cercando di verificare gli equilibri, anche per il fatto che l’unificazione della scadenza per il varo del preventivo con quella per la salvaguardia degli equilibri impone di prestare attenzione alle, immancabili, minori entrate che si manifesteranno (tributi, parcheggi, rette, canoni, ecc), oltre alle maggiori necessità, per fronteggiare sia le spese per l’emergenza sia quelle per la ripartenza. Anci ha avanzato al Governo la richiesta di 5 miliardi complessivi per il Sistema degli enti locali ed attendiamo il Consiglio dei Ministri di lunedi, per capire quali risorse sostituiranno le minori entrate e quali, oltre al rinvio delle rate dei mutui, finanzieranno le maggiori spese. Una valutazione andrà fatta inoltre sulle possibili ricadute sul piano di riequilibrio e sulle manovre che l’Ente potrà mettere in campo, per garantire il raggiungimento dell’obiettivo di risanamento, anche se le previsioni del recupero da evasione, malgrado l’ulteriore mometo di crisi, fanno ben sperare. Novità quindi rinviate alla prossima settimana, anche se noi continuiamo il nostro lavoro, con due step di verifica settimanale, il martedì pomeriggio ed il venerd’ mattina.