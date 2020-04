"Mia moglie sta morendo, vi prego fate qualcosa" L'appello disperato del marito della donna da Grottaminarda

"Mia moglie ammalata, sta morendo, da settimane combattiamo contro la burocrazia, isolati da tutto e tutti in campagna. Riceviamo solo parole di conforto al telefono ma null'altro. Il nostro dramma sembra non interessare a nessuno." E' il grido di disperazione di Antonio Angrisano 77 anni che arriva da Grottaminarda. "Non è un caso di Covid-19. Mia moglie è allettata e sta morendo. Ormai non riesce neppure più a mangiare. Oggi è un giorno nero e temo che non ce la farà."

E' reduce da un ricovero in medicina e lungodegenza al Frangipane la donna. E questo è accaduto in contemporanea all'esplosione dell'emergenza Covid.

"Ricevetti una telefonata dall'ospedale, venite a prendere la paziente mi dissero. E come se non bastasse mi fu anche detto di provvedere io stesso a trovare un'ambulanza. Alla fine dopo aver elemosinato un aiuto mi sono messo in auto per andare a recuperare mia moglie. E' tornata a casa e da allora non si è capito più nulla. Soli e abbandonati al nostro destino. Oggi ho chiamato di nuovo tutti. Una donna dal cuore buono si è attivata per allertare tutti, persino le forze dell'ordine."

Il caso è stato segnalato ai carabinieri, all'Asl e al Comune di Grottaminarda. con la speranza che si possa arrivare ad una svolta.

"Non vogliamo ritornare ad Ariano, dopo quello che è accaduto. Neppure un cane si lascia abbandonato in queste condizioni. Qualcuno dall'alto ci aiuti. Mia moglie non può morire nell'indifferenza da parte di tutti."