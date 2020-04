Fase 2: Festa chiede poteri speciali da Commissario Dalla scuola ai cantieri ai servizi sociali il Comune è pronto a ripartire

Attraverso un documento condiviso anche con le associazioni sindacali e imprenditoriali il Comune di Avellino raccoglie le sollecitazioni del governatore De Luca sulle iniziative da adottare per la ripartenza nella Fase 2.

Anzitutto la scuola. Il Comune ha chiesto l’istituzione della settimana corta, dal lunedì al venerdì, e proseguire con la didattica on-line per le scuole superiori, così da liberare classi per medie ed elementari.

Si chiede anche di poter riaprire le attività commerciali dopo aver effettuato test sierologici su esercenti e dipendenti.

Si punterà anche alla immediata ripartenza dei cantieri pubblici rispettando tutte le prescrizioni di sicurezza.

Infine un piano straordinario per gli alloggi comunali attingendo a una vecchia somma di 13 milioni di euro per la riqualificazione edilizia e l’utilizzo dell’intera annualità 2018 del Piano di Zona (1,6 milioni di euro) per le fasce deboli.

Ma non è tutto. Festa chiede anche di affidare ai sindaci poteri speciali in questa fase di ripartenza che fungerebbero da Commissari in modo da replicare il virtuoso ‘modello Genova’ dopo la tragedia del Ponte Morandi.