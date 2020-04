E' stata dura ma ho vinto: parla arianese guarito a Bisceglie Ha sconfitto il Covid-19 e ora tifa per la sua Ariano affinchè possa risollevarsi al più presto

Ha 52 è di Ariano Irpino, vive a Bisceglie in Puglia e lavora come operatore socio sanitario nella struttura di Universo Salute Opera Don Uva. Maurizio De Furia, è un altro arianese guarito dal Covid-19, questa volta fuori dalle proprie mura. A darci la bella notizia è stato suo fratello Walter, autista e volto noto alla guida dei pullman Air.

Maurizio è molto conosciuto e stimato nella cittadina pugliese, battezzato da tutti come l'angelo degli animali. Ogni giorno nel suo tempo libero si occupa di animali randagi abbandonati e in un suo fondo, in aperta campagna. Ha salvato dalla strada cani e gatti abbandonati a cui offre la sua amorevole assistenza. Sposato e padre di due bambini etiopi, ha vissuto un'esperienza difficile e paurosa, dopo quell'esito inaspettatamente positivo al tampone ad inizio aprile. Ma ora Maurizio, persona temprata e coraggiosa è fuori da qual tunnel e ha vinto la sua battaglia contro il Covid-19.

Sta bene, ha potuto tirare un sospiro di sollievo e presto potrà riprendere la sua vita normale. Il suo pensiero va in questo momento a chi sta lottando e chi purtroppo non ce l'ha fatta.

"E' un periodo difficile per tutti, non credo si possa parlare di situazione al momento sotto controllo. Io ce l'ho fatta e di questo ne sono felice. Ma ora sarà importante trovare una cura che possa debellare questa epidemia. Nel frattempo purtroppo dobbiamo convivere con questo virus. Ma con le accortezze necessarie e giuste, la spunteremo. Un saluto alla mia Ariano che sta vivendo un momento triste e doloroso e speriamo di poterci abbracciare presto tutti."