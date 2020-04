Ariano, a mezzanotte scade la zona rossa. De Luca riapre? Da stamane laboratori pronti a Biogem per le analisi dei tamponi.

Città blindata ancora per poche ore ad Ariano Irpino. Scade oggi alla mezzanotte il termine ultimo della zona rossa. Salvo ulteriori colpi di scena la città verrà liberata e non ci saranno più restrizioni in entrata e uscita.

Ma i presidi non cesseranno, come pure i controlli da parte delle forze dell’ordine. Non è dato sapere al momento se De Luca riaprirà la città. Vi sarebbe una richiesta in merito a mantenere ancora altissimo il livello di attenzione e quindi una proroga non sarebbe neppure da escludere. Ma lo si saprà con certezza solo nelle prossime ore.

Da stamane intanto laboratori pronti a Biogem per le analisi dei tamponi. Mentre prosegue senza sosta lo screening della popolazione, test rapidi e controlli attraverso le unità mobili dell’Asl.

600 i test rapidi eseguiti al Frangipane, 142 al dipartimento di salute mentale, 109 al distretto sanitario di piazza Mazzini, 490 eseguiti su rsa pubbliche e private accreditate. I giovani medici delle unità mobili, hanno eseguito ad Ariano 172 test seriologici, di cui 34 test risultati positivi e sottoposti a conferma del tampone, su 34 tamponi, 14 sono risultati negativi e per gli altri 20 si è in attesa del risultato.

Per quanto attiene la situazione in ospedale, ad oggi al Frangipane risultano essere ricoverati: 1 paziente positivo in Terapia Intensiva, 45 in Medicina Covid-19, di cui 43 positivi e 2 in attesa di esito tampone. Sono state dichiarate guarite 22 persone di Ariano. 20 infine i pazienti che dal Frangipane sono stati trasferiti alla Clinica Villa Maria di Mirabella. Di questi, 12 sono stati dimessi. Si lavora intanto per la riorganizzazione di tutte le unità operative al Frangipane. Posti letto delle singole specialità e ridefinizione delle aree dedicate al Covid-19 (nell’ala del “vecchio ospedale”). Interventi chirurgici urgenti garantiti in cardiologia, chirurgia, ortopedia e ginecologia.