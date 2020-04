Radioterapia al Frangipane: via libera dalla Regione Campania Potenziamento dell'ospedale di Ariano Irpino

L’Asl di Avellino rende noto che la Giunta regionale della Campania ha approvato il programma di riqualificazione e ammodernamento tecnologico dei servizi di radioterapia oncologica di ultima generazione

di cui al Dm 6.12.2017, con il quale fu ripartito l’importo di 100 milioni di euro tra le Regioni del Mezzogiorno, destinando alla Regione Campania l'importo di € 27.850.000.

Saranno acquistate 9 apparecchiature, di seguito specificate:

Saranno acquistate 9 apparecchiature, di seguito specificate: tre acceleratori lineari in nuovi punti di erogazione (ASL Avellino - P.O. Ariano Irpino; A.O. San'Anna e San Sebastiano di Caserta, con due acceleratori lineari); cinque acceleratori in punti di erogazione già attivi (AOU Federico II di Napoli, AO Moscati di Avellino, Aou Ruggi di Salerno, IRCCS Pascale di Napoli); un acceleratore per il potenziamento dell’offerta dell’A.O. S. Pio di Benevento.

Dichiarazione del Direttore Generale Maria Morgante: “Smentiamo con i fatti le fake news. Il Frangipane viene potenziato grazie al lavoro della Regione e dell’Asl. Il nostro lavoro continua.”