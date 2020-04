Ariano non è più zona rossa, ma le restrizioni restano I controlli non cesseranno, misure rigide fino al prossimo 3 maggio

Ariano non è più zona rossa. Proroga scaduta, ma le restrizioni restano. Niente più blocchi presidiati dalle forze dell'ordine ma i controlli non cesseranno e le misure restano rigide fino al prossimo 3 maggio.

Resta attivo il divieto assoluto di uscire dalla città se non per motivi di lavoro o di salute, sempre munendosi di apposita autodichiarazione. E' vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico, non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto, restano sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per la vendita di generi alimentari, di prima necessità. Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché le attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi. Sono sospese le attività inerenti servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti). Come pure quelle di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) con possibilità solo di consegna a domicilio e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto a partire da lunedì prossimo.

Nelle ultime 48 ore, 15 squadre di volontari su disposizione della Regione Campania, hanno provveduto a distribuire mascherine nelle abitazioni su tutto il territorio di Ariano Irpino. Ben 18.000 in confezioni sigillate, contenenti due dispositivi, da distribuire ai circa novemila nuclei familiari censiti all’anagrafe comunale. Ma allo stato attuale risultano ancora molte zone scoperte, dalle periferie, zone rurali, al centro.

E il Comune fa sapere: "Le famiglie che non avessero ricevuto, per qualsivoglia ragione, le mascherine , potranno telefonare ai numeri 0825.875142 0825.875232 per concordare la consegna presso il proprio domicilio. Si confida nella consueta collaborazione di tutta la popolazione, ricordando che fino al prossimo 3 maggio sussiste l’obbligo di permanere nelle proprie abitazioni, di rispettare le misure di distanziamento sociale e dell’uso delle mascherine in occasione delle uscite consentite."

I commenti

Marcello Luparella avvocato

Ariano da mezzanotte non è più zona rossa. Finisce la più stupida pagliacciata di questa terribile emergenza. Per un mese e mezzo noi e le nostre imprese, i nostri prodotti, le nostre aziende agricole siamo stati schedati, guardati con sospetto, evitati. Il tutto senza che si facesse nulla, ma proprio nulla, per capire qualcosa sull’origine del contagio, sulla sua diffusione, su ciò che sarebbe stato necessario fare per debellarlo. Oggi non sappiamo se l’emergenza è superata, e se la nostra città è finalmente in sicurezza. Peró stamattina ci sono state consegnate due mascherine monouso a famiglia. Due. Monouso. Anche per le famiglie di sette persone. Mascherine insulse, non a norma, di un materiale non meglio identificato, che se ce le avesse vendute a due euro un qualsiasi farmacista avremmo potuto denunciarlo per truffa. E allora è tutto a posto, grazie a quelle due mascherine da domani il marchio non ci sarà più, ma noi saremo costretti ugualmente, e giustamente, a restare in casa, perché le norme di c.d. distanziamento sociale non c’entrano niente con la zona rossa. Le anime semplici esultano. Sono quelle che ragionano (si fa per dire) per partito preso, e che sono obbligate, loro sanno perché, a difendere una tesi precostituita, a prescindere. Intanto stasera Ariano registra altri due casi. Ma a noi che ci frega? Non siamo più zona rossa! Mica so’ io Pasquale!

Enrico Franza ex sindaco

Terminata la zona rossa. 23 aprile, è la mezzanotte di un nuovo giorno che guarda al futuro, ma che non potrà cancellare il passato. Il passato di 38 lunghi giorni, durante i quali la nostra città ha pagato a caro prezzo in termini di vite umane questa crisi sanitaria. Cosa è rimasto, cosa rimarrà nella nostra memoria, se non il senso di una comunità che si è stretta nel dolore per la perdita dei propri cari e che saputo reagire con grande dignità e responsabilità, tessendo una vasta tela di solidarietà e altruismo. Queste ultime, e non altre, le vere chiavi di lettura che ci consentiranno nei prossimi giorni di leggere questo momento storico senza buonismi, ma ascrivendo responsabilità e meriti nella conduzione di questa emergenza.

Da domani, ben poco cambierà. Non potremo tornare a riabbracciarci, continueremo a restare in casa e a rispettare tutte le prescrizioni ministeriali, con la consapevolezza, tuttavia, che il 23 aprile segna soltanto un primo passo, e nella speranza che ad esso ne seguano ulteriori in termini di risposte chiare e rassicuranti da parte delle nostre istituzioni riguardo al piano di azione che si intenderà adottare a tutela del nostro futuro.

Le luci di Ariano ritorneranno ad accendersi e gli arianesi ritorneranno nelle loro strade, uniti in un solo grido: "Non abbiamo mollato". Ariano, come ebbi a ricordare, non è la città della zona rossa, bensì della resistenza.