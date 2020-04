Riapertura attività ristorative, Confcommercio: non è chiaro Richiesta di un confronto urgente con Prefettura e vari organi preposti

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-2019, riapertura servizi di ristorazione, pub, bar, gastronomie, ristoranti, pizzerie, gelaterie e pasticcerie.

L’ordinanza n. 37 del 22/04/2020 del Governatore della Regione Campania, dispone la riapertura di alcune attività, con decorrenza 27 aprile e fino al 3 maggio in determinate fasce orarie, adottando precauzioni e seguendo procedure ben definite, ovvero:

1. Disinfezione dei locali interessati

2. Sanificazione quotidiana dei locali

3. Preventiva visita medica per il personale dipendente con relativa misurazione della

temperatura

4. Fornitura ed utilizzo per il personale tutto di dispositivi di sicurezza

5. Modalità precise per l’accesso dei fornitori

6. Norme e protocolli specifici per le consegne a domicilio

A tal proposito, la Confcommercio Imprese per l’Italia della Provincia di Avellino intende dialogare con la prefettura ed i vari organi preposti ai controlli, al fine di meglio chiarire e definire le modalità di attuazione delle varie procedure e prescrizioni previste dall’ ordinanza, al fine di fornire informazioni e delucidazioni puntuali ai propri associati sugli adempimenti previsti.

Inoltre, l’associazione ha stipulato convenzioni con ditte specializzate del settore che, a prezzi convenzionati potranno rilasciare la certificazione inerente la disinfezione degli ambienti, piuttosto che fornire i dispositivi di sicurezza idonei e necessari.

Per informazioni è possibile contattare i ns uffici telefonicamente allo 0825/781956 o scrivere ai

seguenti indirizzi: avellino@confcommercio.it segreteriaconfcommercioav@gmail.com. La nota è firmata dal presidente Luigi Salvante e dal direttore Oreste La Stella.