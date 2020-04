Mascherine dal Comune, Festa sospende l'acquisto "Con l'arrivo di quelle della Regione sarebbe uno spreco di soldi"

Il governatore Vincenzo De Luca ha anticipato il sindaco Festa sulla distribuzione delle mascherine su tutto il territorio regionale e allora il primo cittadino avellinese ha deciso di congelare la procedura per l'acquisto delle 55mila che aveva promesso nelle scorse settimane. "Se le invia la Regione per noi va benissimo, non c'è nessuna competizione. A questo punto preferiamo stoppare e sospendere l'aggiudicazione perchè altrimenti sarebbe uno spreco di soldi, mi sembrava inopportuno e preferiamo tenere questi 100 mila euro da parte per altre eventuali esigenze. Fermo restando – conclude il sindaco – che se dovessero servire in futuro altri dispositivi di protezione individuale siamo pronti a riaprire la procedura".