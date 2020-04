"Plauso ai medici del Cotugno. Parrella, orgoglio campano" La nota del consigliere regionale

"Nella lotta al Corona Virus presso l’ospedale “D. Cotugno” di Napoli sono stati attivati dei protocolli che stanno dando ottimi risultati, tanto che è stato definito dalle testate giornalistiche internazionali un’eccellenza ospedaliera". Lo ha detto il consigliere regionale Carlo Iannace, senologo del Moscati, in una nota congiunta con il sindaco sannita Nascenzio Iannace.

"Tra i protagonisti di questa complessa attività troviamo in prima linea il dott. Roberto Parrella, Direttore UOC Malattie Infettive a Indirizzo Respiratorio dell’ospedale “Cotugno”. Il dott. Parrella è originario di San Leucio del Sannio ed è rimasto legato al paese di origine. I sanleuciani ricordano con affetto il padre Manfredi primario pneumologo presso l’ospedale Monaldi di Napoli per la grande umanità e disponibilità e lo zio Giuseppe per lungo tempo arciprete presso la Chiesa Madre di San Leucio. Carlo Iannace (consigliere regionale della Campania) e Nascenzio Iannace (sindaco di San Leucio del Sannio) esprimono la loro soddisfazione e l’orgoglio per l’impegno profuso dal dott. Roberto Parrella nella lotta al corona-virus. Si augurano al termine della pandemia di averlo come ospite nel Comune di San Leucio del Sannio per testimoniargli l’affetto e la stima che da sempre i concittadini hanno avuto nei confronti del dott. Parrella e della sua famiglia".