Ad Avellino arriva il nuovo coffee shop '7Grammi' L'iniziativa nella centralissima via Tagliamento

Niente può fermare la voglia di ripartire. Nonostante le difficoltà e l'emergenza sanitaria con le sue innumerevoli limitazioni c'è chi ha deciso comunque di mettersi in gioco aprendo una nuova attività. Accade ad Avellino nella centralissima via Tagliamento dove da ieri è stato aperto il nuovo Coffee & Tea shop '7Grammi' di Teresa Mattiello.

Un nuovo punto vendita dove sarà possibile trovare cialde e capsule per non rinunciare al piacere del caffè, ma anche marmellate, miele, cioccolata e piccola oggettistica. Un nuovo inizio, una nuova fase che in questo periodo lascia ben sperare.