Ariano, dimensionamento scolastico: la proposta dell'ex preside Emilio Monaco Ecco un suggerimento dello stimato ex dirigente scolastico arianese frutto della sua esperienza

Tiene banco la questione riguardante il dimensionamento scoalastico ad Ariano Irpino. Arriva una proposta ragionevole, da parte dell'ex preside Emilio Monaco.

"Se proprio occorre ridimensionare le scuole di Ariano, la proposta migliore e duratura nel tempo è questa:

conservazione di due poli della scuole superiori: un polo umanistico, liceo classico, scientifico ed ex magistrale ed un polo tecnico professionale, più ragioneria e geometra.

Si conserverebbe così - secondo Monaco - un istituto storico il liceo Parzanese ed un polo più moderno, agrario, meccatronico, alberghiero, molto importante per le nostre zone interne e preparerebbe per l'università i geometri e il ragionieri.

La media Lusi potrebbe ritornare alla Covotta dalla quale venne separata solo non molti anni or sono. Ve lo dice uno che è stato preside per 32 anni e assessore alla pubblica istruzione per 9 anni. Ora sono un povero vecchio, mi rimane solo un pò di esperienza".