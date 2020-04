Guarito e di nuovo contagiato: il calvario di un operatore 118 L'uomo è di nuovo in isolamento

Guarito ma poi di nuovo contagiato. Un caso rarissimo. E' successo a un operatore del 118 di Avellino. Dichiarato clinicamente guarito a seguito dei due tamponi di verifica risultati negativi, l'uomo, un 46enne, stava per tornare in servizio ma prima, come da protocollo, era necessario un ulteriore accertamento diagnostico eseguito all'ospedale Cotugno che ha dato esito positivo. Una doccia fredda per l'operatore che si è ricollocato immediatamente in isolamento. Intanto con i due nuovi casi di ieri sale a 432 il conto degli infetti in Irpinia.