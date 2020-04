Test rapidi, il Prefetto bacchetta ancora Festa Spena: "Si attenga ad Asl e Regione"

La Prefettura di Avellino riserva una seconda strigliata al Sindaco festa per come sta gestendo la fase emergenziale in città legata al Covid-19. In una nota scrive: “Si rappresenta che, con nota del 6 aprile, la scrivente ha richiamato l’attenzione del Sindaco del Comune capoluogo sulla lettera della Direzione Generale dell’Asl di Avellino, indirizzata ai sindaci della provincia, che ha richiamato il contenuto del documento che l’Unità di Crisi Regionale Covid 19 ha ritenuto di indirizzare al president e dell’Anci Campania, nel quale viene ribadito che i soggetti deputati ad effettuare tale tipologia di test sono esclusivamente le strutture pubbliche ospedaliere ed aziendali, già individuate dal protocollo operativo regionale”. E' una risposta alla richiesta delle opposizioni consiliari riguardo le modalità di applicazione dei test rapidi per verificare l’eventuale positività al Covid19 da parte del Comune di Avellino, sottolineando come questi vadano effettuati in sedi pubbliche. “Ma Festa continua a non fare una piega – commenta Cipriano - restiamo stupiti dal fatto che nessuna tra le istituzioni deputate sia intervenuta per bloccare questa violazione”.