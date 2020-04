L'ultimo saluto al giudice Ludovico Maffei Primo coordinatore dei giudici di pace ad Avellino, alcuni avvocati ne tessono le altissime doti

Un pensiero per il dottor Ludovico Maffei, primo Giudice di Pace coordinatore, uomo nobile di natali e di animo.

Profondo conoscitore delle vicende umane, anche e sopratutto dal punto di vista storico, morale e giuridico.

Un Giudice che ha svolto la propria funzione con probità, imparzialità ed equità.

Ha rivestito il ruolo di Giudice di Pace con dedizione ritenendo il suo Ministero una vera missione, tutelando il diritto di difesa di ogni cittadino ed anticipando de iure condendo disposizioni di legge con intuizioni fuori dal comune.

Uno dei pochi Giudici a rispettare gli avvocati come individui prima ancora del ruolo da essi rivestito.

Abbiamo avuto il privilegio di vivere momenti professionali ed umani irripetibili e, nonostante alcune criticità, come ad esempio il protrarsi delle udienze fino al tardo pomeriggio, ne siamo sempre usciti profondamente arricchiti dalla sua eloquenza, oratoria ed erudizione nonché per i suoi valori umani intrisi di rettitudine ed integrità morale.

Un uomo di spessore che conciliava i valori Democratici con quelli di una Monarchia illuminata di stampo teocratico.

Che possa riposare in pace carissimo cavaliere Maffei, con l'umanità, l'erudizione, la responsabilità ed il senso del dovere che l'ha sempre contraddistinto al cospetto di Dio, in ogni circostanza della vita.

Lì finalmente abbraccerà il suo amico professionale e di vita, il giudice Attilio Imbriani, prematuramente scomparso, a cui pure va il nostro pensiero nella consapevolezza del privilegio vissuto nell'avere avuto due Giudici di cotanto spessore morale e giuridico.

Ogni giorno simbolicamente, alle ore 12.00, indosseremo la toga per renderLe il nostro saluto di gratitudine in ossequio ai Suoi precetti laici e religiosi che, come un rito, hanno scandagliato la nostra vita professionale nel corso di più di venti anni.

Con affetto e stima, gli avvocati

DOMENICO ROOSEWELT SCALA

RAUL MORISCO

ANGELO ATTANASIO

TORINA LO CONTE

RAFFAELE CAPPUCCIO

ANTONIO CARDILLO