Cantanti e musicisti uniti: proviamo a sorridere insieme Un messaggio di speranza e positività dall'Irpinia

Cantanti e musicisti insieme, uniti, in sinergia per lanciare un messaggio di speranza e positività a tutti, in questo momento di grande tristezza. Un invito a sorridere insieme, nonostante le difficoltà del momento. E quale arma migliore, se non la musica.

Un video, spontaneo, nato da un'idea di Francesco Di Giulio e Albert. L'ambizioso progetto ha unito varoe voci in un'unica canzone eseguita da ogni artista all'interno della propria abitazione al fine di sensibilizzare tutti a restare uniti, a casa e ad avere fiducia. La canzone scelta per il progetto è Felicità di Albano Carrisi.

"Felicità" rappresenta un inno alla vita ed alla leggerezza con la quale è auspicabile trascorrere i propri giorni sulla Terra. Il testo, infatti, invita a vivere la propria vita con semplicità attraverso una serenita di corpo ed anima che si raggiunge dando il giusto peso alle cose e rivalutando anche le piccole cose che la vita ci offre che, in molti casi, poi rappresentano anche le cose più importanti nel cammino di vita. I valori dei piccoli gesti, la grandezza di un sentimento sincero, un pasto semplice, un avvenimento inaspettato e tante altre piccole cose che possono, se realmente apprezzati, riempire la vita delle persone e renderla serena attraverso fugaci ma profondi attimi di vera felicità.

Voci, video, suoni, emozioni, un grande lavoro che ha prodotto tantissime clip audio e video mixati sapientemente grazie al contributo professionale di Francesco Di Giulio Events che ha contribuito a rendere davvero bello e simpatico il materiale artigianale e "casalingo" a sua disposizione.

Ecco tutti i protagonisti: Francesco Di Giulio, Mario Bi, Marika Barrasso, Luciano Bruno, Loredana Intingaro, Massimo Lobresca, Domenico Schena, Alberto Cogliano, Ornella Santamaria, Valeria Orecchio, Lidia Di Paola.