Il Prefetto: Per la fase 2 confido nel senso di responsabilità "Ripartire rispettando i protocolli di sicurezza"

Nel giorno delle prime riaperture arriva il monito del prefetto di Avellino Paola Spena che ha ricevuto il sottosegretario Sibilia e il deputato Gubitosa che hanno donato quasi diecimila mascherine a Palazzo di Governo e alle Forze dell'Ordine. “La fase 2 sia caratterizzata da un grande senso di responsabilità di tutti, dai cittadini alle aziende. Bisogna ripartire ma bisogna farlo con misure rigorose, nel rispetto dei protocolli di sicurezza. E questo è compito delle attività produttive, delle organizzazioni sindacali, dei lavoratori e delle verifiche che sono già state messe in campo".

"Ringrazio Sibilia e Gubitosa per il dono delle mascherine - ha aggiunto la Spena - un qualcosa con cui dovremo imparare a convivere. La Fase 2 è molto importante perchè ci dirà in che direzione andare ed è fondamentale il rispetto delle regole per la tutela della collettività. Il piano dei controlli si modulerà con particolare attenzione alle attività produttive nell'ottica di un sostegno e verifica, aiuteremo le aziende a rispettare le prescrizioni. Avremo incontri quotidiani per capire come reagisce il territorio, dovremo capire se fare attività motorie più ampie, verificare se i sindaci intendono riaprire i parchi, insomma sarà un lavoro in costante divenire.Ariano Irpino avrà un’attenzione particolare".