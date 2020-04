"Migliaia di mascherine alle RSA. Saremo vicini alle aziende" Sibiia e Gubitosa in Prefettura per la consegna dei dispositivi di protezione

Quasi diecimila mascherine donate alla Prefettura e alle Forze dell'Ordine dal sottosegretario Carlo Sibilia e dal deputato 5 Stelle Michele Gubitosa che poi hanno incontrato la stampa, nel rispetto delle norme del distanziamento sociale.

"Si inizia a vedere la luce in fondo al tunnel - ha dichiarato Sibilia - ma non possiamo dimenticare le 25mila vittime causate dal virus, molte delle quali tra I frontliner, chi combatte l’emergenza in prima linea. Molte di queste mascherine andranno alle RSA dove si vivono casi più fragili”.

Poi da Sibilia una stoccata politica. “Solo qui qualcuno ha voluto provare, politicamente, a ribaltare il Governo facendo leva su questa emergenza. Siamo l’unico Paese ad aver affrontato questo tipo di difficoltà interne, - gli altri si sono uniti per combattere il Covid19”.

“Lavoriamo a testa bassa – aggiunge Gubitosa - arriveranno contributi a fondo perduto. Ai commercianti, alle imprese e ai lavoratori dipendenti dico che qui si lotta affinché, alla fine di questa crisi, tutti possano ritrovare le proprie attività ed i loro posti di lavoro".