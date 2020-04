"Infermieri e anestesisti gli angeli silenziosi del Moscati" La lettera del comitato Utenti della Sanità Irpina

Riceviamo e pubblichiamo la lettera aperta del Comitato Utenti Sanità Irpina, dedicata agli anestesisti e infermieri del Moscati.

Riceviamo e pubblichiamo:

"Ci sono angeli silenziosi all’Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino, che nessuno ha mai nominato, che lavorano da giorni senza battere ciglio e senza fermarsi mai. Sono gli anestesisti e gli infermieri diretti dalla dott.ssa Arianna Pagano e dalla coordinatrice Barbara Cefalo. Dopo anni di impegno professionale profuso nel settore Cardiovascolare, si sono improvvisamente ritrovati, per l’emergenza sanitaria relativa al Covid-19, in numero esiguo, a gestire le urgenze/emergenze chirurgiche e rianimatorie dell’intero ospedale, con un carico enorme di lavoro e di grosse responsabilità.

Si vedono “saltare” da una sala operatoria all’altra, da un paziente all’altro, per poter far fronte a tutte le richieste sanitarie, pronti a gestire pazienti affetti da patologie diverse, dal politrauma, all’ischemia intestinale, dalla dissezione aortica, all’emorragia cerebrale e con la preoccupazione di imbattersi sempre in sospetti pazienti Covid positivi.

Non si lamentano mai e sono sempre con il sorriso sulle labbra, disposti ad ottemperare ai propri doveri e fieri di poter salvare vite umane.

A questi professionisti ed operatori sanitari è giusto che vada il plauso del Comitato utenti della sanità irpina e che il loro scrupoloso impegno venga conosciuto da tutti i cittadini e dall’opinione pubblica".