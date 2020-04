Al Corso tutti chiusi, bar e pasticcerie rinunciano a riaprire Va meglio alle pizzerie con le consegne a domicilio

Oggi doveva essere la data in cui bar e pasticcerie potevano riaprire con la precisa limitazione di fare solo consegne a domicilio ma in Campania sono pochi quelli che hanno deciso di dire sì a questa fase sperimentale voluta dal Governatore De Luca. Decisamente meglio è andata alle pizzerie con il delivery, del resto è un servizio che hanno già sperimentato da anni, più difficile farlo per bar, pasticcerie e gelaterie costrette a fare i conti con personale ridotto all'osso. Per molti i costi e i rischi da affrontare in questa fase superano di gran lunga gli introiti e allora si preferisce aspettare il 4 maggio se non addirittura il 1°giugno, data per la quale il premier Conte ha annunciato la riapertura senza limitazioni. Ad Avellino la quasi totalità dei commercianti ha deciso di tenere ancora le serrande abbassate. Da Esposito al Nolurè da Dulcis in Fundo a De Pascale sul corso principale tutti chiusi in attesa di tempi migliori.