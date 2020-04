Riapre il ristorante e dona pizze al reparto Covid del Moscati Ieri pizze per medici e infermieri della palazzina Alpi

Da ieri via libera al delivery in Campania.

Il ristorante Braciami ha riaperto come altri colleghi i battenti, dopo lunghe settimane di lock down solo per le consegne a domicilio, e la prima consegna è stata quella di regalare 20 pizze al reparto covid 19 dell'ospedale Moscati di Avellino. Un gesto che dimostra la voglia di ripartenza del commercio in città, ma soprattutto del grande cuore degli Avellinesi.