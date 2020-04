"Ripartenza lenta, non siamo neanche alla Fase uno e mezzo" Festa fa il punto. Annunciate nuove misure sociali e per il commercio

Nella consueta diretta facebook del lunedi sera il sindaco Festa fa il punto sulle misure messe in atto nell’emergenza Coronavirus. “Stiamo immaginando la riapertura dei parchi, Santo Spirito Palatucci e Campo Coni per organizzare una sorta di ludoteche all’aperto per i più piccoli, i bambini si devono riappropriare dei loro spazi.

Sulla Fase 2. "Non siamo neanche alla fase “Uno e mezzo”, si riparte con molta lentezza. Staremo vicini ai parrucchieri non è possibile ripartire a giugno non possiamo accettarlo supinamente. Dobbiamo provare a mettere in campo un’azione di richiesta a livello nazionale e regionale.

Sulle mascherine. "Mi hanno riportato episodi inqualificabili e intiollerabili. Rubare mascherine dalla cassetta del vicino è una vergogna. Non scivoliamo su queste bucce di banana".

Poi le misure sociali. “Lavoriamo alla pubblicazione di un bando, dopo aver recuperato 377mila euro, per supportare gli indigenti. Servirà al pagamento delle utenze delle fasce meno abbienti”.

Infine il Commercio. “Vogliamo rastrellare fondi del vecchio Più Europa per destinare una quota che vada incontro alle istanze dei commercianti".