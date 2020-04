Pensioni e assembramenti alle poste: intervengono i Vigili Attività di prevenzione della Polizia Municipale davanti agli uffici

Giornata di super lavoro per il sovrintendente Luigi Pietrolà e il maresciallo Alessandro Rossi della Polizia Municipale davanti agli uffici di Calvario e Martiri al fine di invitare i cittadini a non ammassarsi.

Nel secondo giorno di pagamento delle pensioni, c'è chi si è recato già dalle prime luci dell'alba, pur di non attendere ore ed ore. Chiusa la filiale di Cardito nel Piano di Zona oggi (apertuta lunedì, mercoledì e venerdì), come pure ancora Manna nonostante dotata di vetri protettivi. Un carico di lavoro enorme, smaltito sin da sempre in maniera eccellente dagli impiegati di Rione Martiri, l'ufficio più efficiente soprattutto in questo periodo di emergenza. Ma nonostante il preziosissimo lavoro, anche qui non sono mancate all'esterno scene di assembramento.

Resta in ogni caso, Calvario, di nome e di fatto la sede più trafficata con code spaventose e snervanti. Viene rivolto un nuovo appello affinchè possano essere prolungati gli orari, anche nel pomeriggio, con la riapertura di tutti gli uffici periferici e rurali.