"Io, il cancro e il Covid.La mia forza? L'amore di chi mi ama" Silvana Ianuario racconta anche del fondo regionale per l'acquisto di parrucche

Nella sua vita si è presentato un altro ostacolo, il Coronavirus, una nuova battaglia da affrontare. Silvana Ianuario, presidente dell'Amdos Avellino si conferma una vera guerriera, e racconta la sua storia mentre fornisce una notizia preziosa per chi, come lei, lotta contro il cancro. E' in via di erogazione il tanto atteso fondo regionale per aiutare le malate oncologiche a comprare una parrucca. Una scelta di civiltà quella adottata in Campania, grazie all'iniziativa partita da lontato con la presidente dell'Amdos Avellino, Silvana Ianuario. Una proposta approdata a palazzo Santa Lucia che ha trovato il piano impegno per portarla a fine della presidente del consiglio Rosa D'Amelio e del consigliere in quota Pd, Carlo Iannace. "Una vittoria importante per tutte noi, realizzate grazie all'impegno coeso della nostra rete di associazioni che restituisce voce unica alla sofferenza di tante - racconta Ianuario (videointervista cliccando su copertina, ndr).

Da pochi giorni in Campania è operativo il fondo promosso sul territorio dai piani di zona, che stanno informando le persone, affidandosi anche alle associazioni per informare chi lotta contro il cancro, e può contare su una iniziativa concreta, che aiuta nell'acquisto di una parrucca, con un fondo di 250 euro per ogni acquisto. Le donne Amdos, Amos ma anche di tante altre associazioni stanno informando le pazienti, per promuovere l'utilizzo del prezioso aiuto regionale, A raccontarlo (clicca sulla foto per seguire la video intervista, ndr) è Silvana Ianuario che ora sta combattendo un nuovo nemico il Coronavirus. "Bisogna essere forti, andare avanti e non perdere mai la speranza - spiega -. La vita ci riserva prove dolorose e dure. Non nego di aver provato rabbia e paura. Il secondo cancro arrivato nuovamente a sconvolgermi la vita ed ora anche il Covid-19. Ma lotto. Ho superato settimane lunghissime di isolamento. Sono ancora in clinica in attesa di superare l'infezione. Ma l'amore della mia famiglia, delle altre presidenti delle associazioni, la vicinanza di Carlo Iannace, il mio dottore, mi ha aiutato tanto. Spero di superare anche questa sfida, con fede e forza nel cuore e ringrazio tutte le persone che mi sono accanto. Questo virus è subdolo e sta sconvolgendo la vita di tutti. Solo la fiducia nel prossimo, la determinazione nel credere e lavorare per superare questa emergenza potrà aiutare la nostra società a superare la pandemia".