Tre nuovi casi positivi in Irpinia, tutti asintomatici La mappa dei contagi ad Ariano Irpino e Castelfranci

Aggiornamento bollettino Covid.19 in Irpinia. L’Asl di Avellino ha comunicato in una nota che, su 244 tamponi analizzati dall’Aorn “Moscati” di Avellino, dall’istituto zooprofilattico di Portici e dall’Istituto di ricerche genetiche Biogem di Ariano Irpino, sono risultati positivi i tamponi, richiesti dal dipartimento di prevenzione dell’Asl di Avellino e riferiti a 3 persone.

Si tratta di una persona, residente a Castelfranci e asintomatica, e due persone, residenti ad Ariano Irpino ed entrambe asintomatiche, di cui una già in isolamento in quanto contatto stretto di un caso già risultato positivo al Covid-19.

Continua da parte dell’azienda sanitaria locale l’azione di screening sul territorio per rintracciare i casi di

persone positive pur essendo asintomatici, potenziali veicoli di contagio. A questa si è aggiunta in questi giorni l'opera preziosissima dell'istituto zooprofilattico sperimentale del mezzogiorno che ha avviato una tamponatura a tappeto sul territorio arianese e non solo di rilevanza notevole.

Un piano regionale per lo screening di sorveglianza Covid-19 disposto direttamente dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, il quale ha invitato mai come in questo momento tutti alla massima collaborazione.