Torna a riunirsi il consiglio: il 6 maggio in Aula la Fase 2 Seduta che si terrà rigorosamente da remoto

A due mesi dall'inizio della pandemia torna a riunirsi il consiglio comunale ad Avellino. L'appuntamento, che si terrà rigorosamente da remoto, è per il prossimo 6 maggio alle 15. La Fase 2 approda dunque in assise con una seduta monotematica sull'emergenza Covid-19. D’intesa con la presidenza del Consiglio, maggioranza ed opposizione hanno deciso di tenere la seduta via web. Ma il Consiglio sarà aperto alla partecipazione della stampa. Si partirà con l'informativa del sindaco Festa, poi spazio alla discussione che si preannuncia incandescente. In queste settimane la minoranza non ha mancato di sottolineare a più riprese il clima di autarchia instaurato dal primo cittadino che ha operto scelte in completa solitudine. Tante le questioni finite nel mirino dell'opposizione a cominciare dai test rapidi a Campo Genova portati all'attenzione anche del prefetto Paola Spena. "L'opposizione è stata estromessa – hanno evidenziato Cipriano e soci – dalle scelte sull'emergenza, per non parlare dei ritardi sul piano di zona".