1° Maggio, Uil: "Coniugare lavoro e sicurezza" Una Festa dei lavoratori funestata da due decessi in poche settimane

La CST Avellino-Benevento ha riunito in video conferenza l’Esecutivo Territoriale in occasione della Festa Dei Lavoratori 2020 per una riflessione comune sul lavoro di quanti hanno continuato a Lavorare, di quanti hanno sospeso le attività, e che sono praticamente senza reddito, e di quelli che un lavoro non l’hanno più perché l’hanno perso o per non averlo mai avuto.

Il gruppo dirigente ha deciso di dedicare il 1 maggio 2020 a quanti hanno perso la vita sul Lavoro, esposti alla Pandemia in atto e in prima linea sulle emergenze quali Medici e Operatori sanitari, ed in ultimo una riflessione comune sulla tragica sequenze di incidenti mortali sul lavoro che sono costati la vita a Raffaele Cataldo e Pietro Nuzzolo a cui va il ricordo commosso della UIL ed alle cui famiglie il cordoglio e la vicinanza della intera organizzazione.

Coniugare Sicurezza e Lavoro, e così come dice Papa Francesco lavoro e dignità costituiscono oggi più che mai il fanale delle azioni da mettere in campo Insieme.

La imminente Fase 2 pone ulteriori riflessioni e responsabilità ancora più stringenti di quanto si è riusciti a determinare in questi mesi, ed è inconcepibile che nella conversione in legge del Decreto 18 si siano cancellate le procedure di confronto che hanno portato fin qui a gestire l’emergenze con i diritto al lavoro.

Noi continueremo ad essere vigili perché Sicurezza e Dignità siano le caratteristiche che dobbiamo determinare per i Lavoro e per i Lavoratori, per ripartire in sicurezza .