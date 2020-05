"Salvano tantissime vite mettendo a rischio la propria" Sono la figlia di una paziente che è stata ricoverata all'ospedale Frangipane

Oggi 1 maggio 2020 è la festa del lavoro, o meglio di tutti i lavoratori, soprattutto di tutti quegli eroi che in questo periodo stanno salvando la vita di tantissime persone, mettendo a rischio la propria. Sono la figlia di una paziente che è stata ricoverata all'ospedale Frangipane di Ariano Irpino dal 20.03 al 30.04.2020 nel reparto Covid. Sento la necessità di scrivere queste righe, solamente per dire grazie a carattere cubitali, a tutti i sanitari, partendo dagli operatori del 118, ai medici, infermieri, operatori sanitari, addetti alle pulizie e sanificazioni. Senza dimenticare nessuno, ringrazio tutto il personale che anche nell'anonimato più assoluto dei Dpi, ha strappato alla morte tantissime persone, donando loro e alle proprie famiglie gioia e speranza infinita. Grazie al loro buon cuore, alla loro professionalità e soprattutto grazie all'empatia che sono riusciti a creare con i loro pazienti in un momento così difficile e problematico di emergenza sanitaria. Vi ringrazio tutti di cuore, con affetto, buona festa del lavoro.